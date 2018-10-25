Россия зеркально ответит на поставку ракет США в Европу | 25 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин пообещал ответить зеркально на поставки ракет США в Европу Россия примет зеркальные меры, если США действительно выйдут из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности и начнут поставлять свои ракеты в Европу. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. По словам российского лидера, европейские страны, которые согласятся с этим, должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара. При этом глава государства подчеркнул, что не видит никаких причин для того, чтобы ставить государства Европы столь опасное положение.

Делегация России внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД Российская делегация внесет в комитет Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщает замглавы МИД России Сергей Рябков. Напомним, договор был заключен в 1987 году, по заявлению Дональда Трампа поводом для возможного расторжения стали, якобы, имевшие место нарушения соглашения со стороны России. Заместитель министра иностранных дел России также отметил, что пока непонятно, как отреагируют европейские страны на размещение в Европе американских ракет после выхода Вашингтона из договора.

Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом успешно стартовала с космодрома «Плесецк» Ракета-носитель «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом успешно стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве. Пуск в Архангельской области произвели в 03.15 мск. Сопровождение ракеты осуществляет Главный испытательный космический центр имени Титова Космических войск ВКС РФ. К настоящему времени космический аппарат успешно выведен на орбиту. Полет проходит в штатном режиме.