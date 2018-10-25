Болгарская церковь 5 ноября обсудит инициативу главы РПЦ о созыве Всеправославного собора

София, 25 октября. Синод Болгарской православной церкви (БПЦ) обсудит вопрос о созыве Всеправославного собора из-за решения Вселенской патриархии в отношении украинской церкви на внеочередном заседании начале ноября. Об этом заявил официальный представитель БПЦ протоиерей Николай Георгиев.

Он подчеркнул, что 5 ноября митрополиты решат — поддержать ли инициативу патриарха Кирилла о созыве Всеправославного собора или огласить свою позицию по этому поводу, заблаговременно изучив церковные документы более чем 300-летней давности, передает ТАСС.

Ранее во время заседания синода БПЦ, которое проходило в начале этого месяца, инициатива митрополита Ловчанского Гавриила «о созыве Всеправославного собора, который призван решить этот вопрос», была отклонена практически единогласно.

Константинопольский патриархат на заседании синода, которое проходило 9-11 октября, объявил, что начинает процесс предоставления автокефалии церкви Украины. Он отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата и заявил о восстановлении ставропигии в украинской столице. В ответ синод Русской православной церкви (РПЦ) в середине октября принял решение о невозможности будущего совместного служения литургий с Константинополем.