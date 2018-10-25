«Вашингтон утратил право диктовать условия»: Шаманов объяснил беспокойство США из-за покупки Индонезией российских Су-35

Москва, 25 октября. В Вашингтоне озабочены решением Индонезии закупить российские истребители Су-35, об этом заявил Госдепартамент Соединенных Штатов Америки.

Во внешнеполитическом ведомстве страны уточнили, что продолжат настаивать, чтобы партнеры не вступали в «рискованные сделки». Как пишет газета «Известия», в американском ведомстве также пока не могут сказать, будут ли введены санкции против Джакарты.

«США по-прежнему призывают своих партнеров и союзников не рисковать и избегать сделок, заключение которых может привести к введению ограничительных мер», — подчеркнул представитель Госдепа США.

Он также пояснил, что Вашингтон не обсуждает возможное введение санкций до их непосредственного принятия.

По словам главы комитета Госдумы РФ по обороны Владимира Шаманова, Москва считает действия Вашингтона вмешательством в отношения РФ и Индонезии, а также в военно-техническое сотрудничество стран. Шаманов назвал политику Штатов «обыкновенным нарушением правил свободной конкуренции». Он подчеркнул, что американцы пытаются шантажировать другие страны, этот метод они применяют во многих процессах. По словам Шаманова, методика уже не работает, так как ряд стран, в том числе Индия, Турция, уже подписали контракты на поставку российского оружия.

«Однополярный мир перестал существовать, только американцы этого упорно не хотят замечать. Вашингтон утратил право единолично принимать решения и тем более диктовать условия», — резюмировал депутат.

Он также добавил, что Россия предлагает конкурентноспособный товар и может рассчитывать на его успех.

Ранее посол Индонезии Вахид Суприяди рассказал о крупном контракте по закупке российских Су-35. Россия и Индонезия совершили крупную сделку, подписав соглашение на передачу азиатской стране 11 самолетов Су-35. Глава департамента по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов ранее сообщил, что Джакарта может закупить дополнительную партию российских истребителей.

Власти Индонезии намерены включить в авиационные эскадрильи по 16 самолетов Су-35. В связи с этим Джакарта может купить еще пять «Сухих». Американский журнал The National Interest назвал российские самолеты Су-35 потенциально опасными для авиагруппы ВВС США. Воздушное средство обладает большой загрузкой ракет и хорошей маневренностью.

Позже Индонезия отказалась отменить сделку по приобретению российских Су-35, несмотря на возможные санкции. Индонезия не отменит сделку с Россией по приобретению истребителей Су-35, несмотря на санкции. Об этом заявил глава Минобороны Сингапура Риамизард Риачуду. Он отметил, что Джакарта «никогда не отменит» сделку, несмотря на американские санкции в отношении РФ, и стороны продолжат реализацию контракта. По словам Риамизарда Риачуду, Индонезия заинтересована в поставках российских Су-35 и рассчитывает на их скорейшее поступление.

Джакарта заплатит более одного миллиарда долларов за истребители Су-35. Цена контракта, подписанного между Россией и Индонезией, превысит один миллиард долларов.

Истребители будут поставлены в два этапа. Сначала российские специалисты передадут индонезийским восемь самолетов, затем – три.