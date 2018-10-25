КНДР хочет превратить Корейский полуостров в «островок мира и стабильности»

Пхеньян, 25 октября. КНДР твердо намерена довести нынешнюю ситуацию по смягчению напряженности к стабильному миру. Об этом на международном Сяншаньском форуме по вопросам безопасности заявил замминистра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Хен Рен.

«Это наша твердая позиция довести нынешнюю ситуацию по смягчению напряженности к стабильному миру и превратить Корейский полуостров, который был самой горячей точкой на планете, в островок мира и стабильности», — подчеркнул министр.

Ким Хен Рен отметил, что это внесет вклад в безопасность во всем мире и в Азии.

В текущем году лидер КНДР Ким Чен Ын трижды встречался с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. По итогам прошедшей в сентябре встречи было подписано совместное заявление о намерениях. В нем говорилось о стремлении двух стран продолжить усилия по избавлению Корейского полуострова от угрозы войны и ядерного оружия.