Россия призвала все страны присоединиться к гуманитарной миссии в Сирии

Пекин, 25 октября. Вопрос возвращения сирийских беженцев в свои дома сегодня является одним из наиболее актуальных, поэтому Россия призывает все государства присоединиться к гуманитарной миссии в Сирии. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Он выступил на Сяншаньском форуме по безопасности в Китае. Фомин уточнил, что в Сирии остро стоит вопрос возвращения мирного населения в свои дома после военного конфликта. Чтобы помочь сирийцам в Москве, был создан межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в дамасский центр приема, распределения и размещения беженцев.

Кроме того, работает сирийский межведомственный координационный комитет по возвращению беженцев. Специалисты координируют возвращение населения в города и поселки Сирии. С начала операции в Сирии в 2015 году из других стран на место постоянного проживания вернулись 245 тысяч человек, в свои дома хотят вернуться еще 2,7 миллиона сирийских беженцев.