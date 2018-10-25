Пасмурная и сырая погода ожидает россиян до января

Москва, 25 октября. Ноябрь и декабрь — самые пасмурные месяцы года, поскольку солнце в центральных областях России появляется крайне редко. До января в РФ установится сырая и пасмурная погода. Об этом заявил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометеорологического центра страны Александр Голубев.

Специалист напомнил, что в минувшем году солнце в России за указанные два месяца, например, показывалось всего лишь на несколько часов. По его словам, приближающиеся ноябрь и декабрь, вероятнее всего, не станут исключением.

«Придется запастись терпением до января. Самый короткий день в году — 22 декабря, когда продолжительность светового дня составляет около 6,5 часа. А сейчас ежедневно день уменьшается примерно на 5 минут», — указал эксперт.

Он также добавил, что в конце нынешнего года световой день пойдет на увеличение, а в январе уже проглянет солнышко, пишет «Российская газета».

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