Шведские ученые рассказали, для кого зима смертельно опасна

Стокгольм, 25 октября. Шведские ученые считают, что минусовая температура значительно повышает риск сердечного приступа. Об этом сообщает JAMA Cardiolgy

Исследователи проанализировали информацию о 274 тысячах человек в возрасте от 50 до 89 лет, у которых в период с 1998 года по 2013 год случился инфаркт миокарда. Выяснилось, что при температурах ниже нуля сердечный приступ развивался на 10% чаще, чем при плюсовой температуре.

Ученые учли влияние загрязнения воздуха, но пришли к выводу, что при развитии инфаркта миокарда решающим фактором остается холод. Негативную статистику исследователи объяснили сужением кровеносных сосудов при минусовой температуре, что уменьшает приток кислорода к сердцу. Также на риск развития сердечного приступа влияют частые в холодное время года заболевания гриппом и простудой.

Ранее ученые из Канады дали ряд советов, как людям с заболеваниями сердца продлить себе жизнь.