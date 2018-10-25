Министр обороны Китая назвал отношения с Россией примером сотрудничества

Пекин, 25 октября. Отношения Москвы и Пекина в военной сфере являются примером сотрудничества, основанного на несоюзничестве против третьих стран, неконфронтации и ненаправленности против них. Об этом рассказал министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Во время выступления на Сяншаньском форуме по вопросам безопасности, проходящем в Пекине, он уточнил, что отношения двух стран можно назвать образцовыми. Россия и Китай не направлены против третьих государств, не ведут конфронтацию.

Он оценил отношения Пекина и Москвы в сфере безопасности как высокие. Ранее в российском министерстве обороны рассказали, как деление отдельными странами террористов на своих и чужих подрывает борьбу с боевиками.

Напомним, форум проходит в Китае с 24 по 26 октября. Он организован Ассоциацией военных наук НОАК и Китайским институтом международных стратегических исследований.