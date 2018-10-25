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Встреча по Сирии в Астане может пройти в ноябре-декабре

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Встреча по Сирии в Астане может пройти в ноябре-декабре

Астана, 25 октября. Очередная международная встреча по урегулированию конфликта в Сирийской Арабской Республике может пройти в ноябре-декабре текущего года. Об этом в четверг заявил журналистам министр дипломатического ведомства Казахстана Кайрат Абдрахманов.

«По заявлению представителей стран — гарантов «астанинского процесса», они планируют провести следующую встречу по урегулированию в Сирии в рамках этого формата в Астане», — отметил министр.

Абдрахманов обратил внимание на то, что время и повестка дня будут определены позже — после получения детальной информации от РФ, Турции и Ирана.

Однако он указал, что, скорее всего, речь идет о конце ноября-начале декабря.

Автор: Алексей Громов
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