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Мать «керченского стрелка» не выходит на работу с момента трагедии

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Мать «керченского стрелка» не выходит на работу с момента трагедии

Керчь, 25 октября. Мать студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, устроившего стрельбу со взрывом, не выходит на работу в местный онкологический диспансер с момента трагедии. Об этом рассказал главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Игорь Акиншевич.

По его словам, местонахождение сотрудницы неизвестно. В день случившегося она помогала пострадавшим, пока не узнала подробности трагедии. Как пишет ТАСС, мать Рослякова была санитаркой в приемном покое около 10 лет, ее никто не увольнял. При этом претензий к ее работе не было.

Акиншевич уточнил, что сотрудница имеет образование повара. Напомним, 17 октября Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж и расстрелял сокурсников. Затем он привел в действие взрывное устройство. Погиб 21 человек, еще около 50 пострадали.

Мать «керченского стрелка» не выходит на работу с момента трагедии

Автор: Алексей Громов
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