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Минобороны России: ВКС РФ будут уничтожать боевиков в Сирии, а не договариваться с ними

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Минобороны России: ВКС РФ будут уничтожать боевиков в Сирии, а не договариваться с ними

Пекин, 25 октября. Российская Федерация не будет вести переговоры с террористами, а будет ликвидировать их на дальних подступах. Об этом в четверг во время пленарного заседания Сяншаньского форума по безопасности в Пекине заявил заместитель главы Минобороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Он указал на то, что на территории России в течение последнего десятилетия случилась масса террористических актов.

«Получив этот печальный опыт, нам стали очевидны простые вещи. Первое, с террористами нельзя договориться — их необходимо только уничтожать… Их нужно уничтожать на дальних подступах, а не ждать, когда они придут к нам в дом», — решительно подчеркнул Фомин.

Учитывая это, отметил он, Москва ни разу не сомневалась, когда законное сирийское правительство в сентябре 2015 года пригласило Россию, в том числе ВКС РФ, для борьбы с террористами на территории САР.

VIII Сяншаньский форум по безопасности завершится 26 октября.

Автор: Алексей Громов
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