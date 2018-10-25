Сирия: САА при поддержке ВКС РФ очистила всю территорию страны от террористов

Дамаск, 25 октября. Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России очистила от боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ1 почти всю территорию страны. Об этом, выступая в четверг на международном форуме по вопросам безопасности в Сяншане, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«За прошедшие годы сирийским правительственным войскам при поддержке российских ВКС удалось очистить практически всю территорию страны от террористов ИГИЛ и примкнувших к ним бандформирований», — подчеркнул Фомин​​​.

По словам замглавы Минобороны России, в настоящее время в Сирийской Арабской Республике налаживается мирная жизнь, бежавшие от войны люди возвращаются в свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.