Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Минобороны РФ: Деление террористов на своих и чужих подрывает усилия в борьбе с ними

105
0 Оставить комментарий

Минобороны РФ: Деление террористов на своих и чужих подрывает усилия в борьбе с ними

Пекин, 25 октября. Политика двойных стандартов отдельных государств и их попытки поделить боевиков на своих и чужих подрывает мировые усилия по борьбе с этой угрозой. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Китайской Народной Республике, он уточнил, что некоторые страны выборочно подходят к классификации террористов. Они делят экстремистов на «своих и чужих». Это подрывает усилия мирового сообщества по борьбе с глобальной террористической угрозой.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ будут продолжать поддерживать Сирию в борьбе против террористов.  Россия продолжит последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а ВКС РФ продолжат поддерживать Вооруженные силы Сирии в борьбе против действующих на сирийской земле террористических группировок. Соответствующее заявление распространил российский МИД.

Минобороны РФ: Деление террористов на своих и чужих подрывает усилия в борьбе с ними

Автор: Алия Садыкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое