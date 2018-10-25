Минобороны РФ: Деление террористов на своих и чужих подрывает усилия в борьбе с ними

Пекин, 25 октября. Политика двойных стандартов отдельных государств и их попытки поделить боевиков на своих и чужих подрывает мировые усилия по борьбе с этой угрозой. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Выступая на пленарном заседании Сяншаньского форума по безопасности в Китайской Народной Республике, он уточнил, что некоторые страны выборочно подходят к классификации террористов. Они делят экстремистов на «своих и чужих». Это подрывает усилия мирового сообщества по борьбе с глобальной террористической угрозой.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ будут продолжать поддерживать Сирию в борьбе против террористов. Россия продолжит последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а ВКС РФ продолжат поддерживать Вооруженные силы Сирии в борьбе против действующих на сирийской земле террористических группировок. Соответствующее заявление распространил российский МИД.