Фанаты ЦСКА подадут в суд после инцидента в римском метро

Рим, 25 октября. Пострадавшие в результате обрушения эскалатора в метро Рима болельщики ЦСКА собирают справки в медицинских учреждениях с описанием травм, чтобы подать в суд после инцидента.

Они планируют составить совместный иск. Один из пострадавших фанатов армейцев Кирилл рассказал, что недавно ему написал сотрудник ЦСКА, который уточнял информацию и спрашивал, чем помочь. Болельщик добавил, что двое фанатов после инцидента до сих пор находятся в реанимации. По его словам, 5–6 человек остаются в больницах. Как передает Sport24, болельщик предположил, что виной обрушения стало техническое состояние оборудования, так как местные жители рассказали о подобных случаях в 2018 году.

Напомним, 23 октября произошло обрушение эскалатора в метро. Он ускорился и «выбрасывал» людей. Инцидент произошел в день матча группового этапа Лиги чемпионов между футбольными клубами «Рома» и ЦСКА в Риме. Пострадали около 30 человек, включая российских болельщиков.