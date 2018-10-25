В Крыму назвали продажу сейнера «Норд» бесперспективной затеей

Симферополь, 25 октября. Попытка продать крымский сейнер «Норд» не имеет перспектив, так как судно будет возвращено владельцу сразу после выхода за пределы внутренних вод Украины. Об этом заявил постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Это бесполезная, бесперспективная затея. Как только это судно выйдет за пределы ближайших вод Украины, разумеется, поскольку оно является ворованным и захваченным бандитским путем, оно будет возвращено владельцам», — цитирует Мурадова РИА Новости.

Представитель РК при президенте отметил, что украинские власти не смогут найти желающего выкупить сейнер, поэтому им останется только разрезать судно на металлолом.

Украинские пограничники задержали крымский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту в Азовском море 25 марта текущего года. Капитана корабля обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

Судовладелец считает, что судно задержано противоправно. В России возбуждено уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

Киевские власти собираются продать арестованное российское судно с аукциона. Стартовая стоимость сейнера составляет 1, 63 млн гривен (почти 58 тыс. долларов).