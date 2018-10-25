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Сбербанк планирует к концу 2019 года сделать бесконтактными все банкоматы

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Сбербанк планирует к концу 2019 года сделать бесконтактными все банкоматы

Москва, 25 октября. Сбербанк России к концу следующего года планирует сделать бесконтактными все банкоматы.

По словам первого заместителя председателя финансового учреждения Лева Хасиса, к концу текущего года до 50–60% всех банкоматов Сбербанка будут оснащены NFC-ридерами.

С заявлением на эту тему банкир выступил на презентации маркетплейса «Беру!», напомнив, что уже сейчас абсолютное большинство POS-терминалов оснащены технологией бесконтактных операций.

«К концу будущего года необходимость в пластиковой карте как таковой исчезнет», — резюмировал первый заместитель руководителя Сбербанка.

Напомним, что банкоматная сеть кредитного учреждения включает в себя 76 тысяч устройств по всей стране. По состоянию на конец августа NFC-ридерами были оборудованы 31 тысяча банкоматов.

Автор: Константин Терехов
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