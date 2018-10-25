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С начала года советские памятники в Польше подверглись вандализму и сносу 37 раз

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С начала года советские памятники в Польше подверглись вандализму и сносу 37 раз

Варшава, 25 октября. В Польше с начала текущего года зафиксировано почти 40 случаев противоправных действий против воинских захоронений и памятников советским солдатам.

«Всего с начала года мы зафиксировали 37 противоправных действий в отношении памятников и воинских захоронений», — сообщил РИА Новости руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.

Фомичев уточнил, что пять актов вандализма зафиксировано в отношении воинских захоронений. В отношении памятников советским воинам зафиксировано еще пять актов вандализма. Кроме того, с сначала года произошло 27 фактов незаконного демонтажа памятников советским солдатам. Одним из последних инцидентов стал снос памятника благодарности Красной армии, который находился в Скарышевском парке Варшавы.

Памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны советским солдатам и мирным жителям уничтожают и на Украине. Ранее RT сообщила, что вандалы разбили памятник погибшим в годы ВОВ, который был установлен в селе Циркуны Харьковской области.

Автор: Виталий Малясев
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