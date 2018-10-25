В КНР заявили, что не намерены участвовать в гонке вооружений

Пекин, 25 октября. Власти Китайской Народной Республики не намерены участвовать в гонке вооружений.

С заявлением на тему в Пекине на церемонии открытия Восьмого международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности выступил министр обороны Поднебесной Вэй Фэнхэ.

«Армия Китая твердо придерживается мирного пути развития, мы в Китае любим и ценим мир, и поэтому мирный путь развития стал нашей государственной политикой», — сказал глава оборонного ведомства КНР.

Вэй Фэнхэ во время выступления также отметил, что Пекин не намерен искать мировой гегемонии и участвовать в гонке вооружений вне зависимости от уровня своего экономического развития.