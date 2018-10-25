Военные США промахнулись при сбросе броневика

Вашингтон, 25 октября. Американские военные промахнулись, сбросив с военно-транспортного самолета C-17 бронеавтомобиль «Хамви».

Инцидент с участием военных произошел во время тестирования новой платформы десантирования тяжелой техники. Участники операции сбросили бронеавтомобиль раньше заданного времени всего на минуту. В результате тяжелая военная техника приземлилась на расстоянии около 1,5 км от зоны выброски в сельской местности, сообщает портал Military.com.

По данным издания, в результате действий военных США никто не пострадал, частная собственность не получила повреждений. Проводится расследование инцидента.

This Is The View From a Humvee Being Dropped From a Military Plane...

BUT One Was Accidentally Dropped In a North Carolina Neighborhood This Week.

No One Was Hurt.#HeadsUp#Humveepic.twitter.com/2CTMwU27M3 — ~Marietta️ ???? (@MariettaPosts) October 25, 2018

Похожий случай с участием американских десантников произошел на базе Хохенфельс в Германии на учениях 173-й воздушно-десантной бригады США в апреле 2016 года. Тогда в результате высадки с самолета разбились три бронеавтомобиля «Хамви».