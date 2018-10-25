ЦБ РФ лишил лицензии «Уральский транспортный банк»

Москва, 25 октября. Центробанк отозвал лицензию у «Уральского транспортного банка». Решение вступает в силу 25 октября. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В соответствии с приказом №ОД-2785 Банка России, ПАО «Уралтрансбанк» с 25 октября 2018 года лишается права проводить банковские операции.

В прошлом месяце Центробанк утвердил список системно значимых банков России. В него вошли Сбербанк, «ВТБ», «Альфа-банк» и ряд других. Суммарно на долю 11 кредитных организаций приходится 60% всех активов банковского сектора.