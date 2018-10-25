На имя экс-главы ЦРУ прислали взрывное устройство с шаржем на флаг «Исламского государства»

Нью-Йорк, 25 октября. На отправленном в редакцию телеканала CNN в центре Нью-Йорка на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана взрывном устройстве изображен шарж на флаг запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщила сама телекомпания.

По данным CNN, отправитель позаимствовал идею у автора распространенного в интернете с 2014 года мема. Маркировка напоминает черно-белый флаг «Исламского государства», но похожие на арабскую вязь надписи представляют силуэты трех женщин на высоких каблуках.

ФБР ранее сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств, которые были направлены пяти адресатам. Бомбы предназначались бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон, экс-президенту Бараку Обаме, финансисту Джорджу Соросу и генеральному прокурору Эрику Холдеру.

Также ФБР ищет подозрительные свертки, которые, по их мнению, были отправлены бывшему вице-президенту США Джо Байдену и конгрессмену Мартин Уотерс.

1 Организация запрещена на территории РФ.