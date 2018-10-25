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В Чите найдены трое пропавших подростков

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В Чите найдены трое пропавших подростков

Чита, 25 октября. В столице Забайкальского края найдены сбежавшие из домов трое пропавших подростков.

Несовершеннолетние 2003 и 2004 годов рождения пропали в Чите во вторник. Притом для двоих – это далеко не первый побег, они уже ранее уходили из дома из-за проблем с семьей. Третий подросток сбежал «за компанию».

Мальчиков нашли в ночь на 25 октября волонтеры из поисково-спасательного отряда имени Кости Долгова. По словам добровольцев, одну из ночей подростки провели в одной из городских многоэтажек.

Всего в поисках принимали участие 80 добровольцев.
 

Автор: Константин Терехов
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