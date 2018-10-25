Аллегрова отсудила 14 млн у жены умершего строителя

Москва, 25 октября. Певица Ирина Аллегрова отсудила почти 14 миллионов рублей у жены умершего застройщика.

Владимир Денисов еще до своей смерти в 2014 году должен был курировать строительство особняка в Новой Москве для народной артистки России и взял у Аллегровой 10 млн рублей.

Через некоторое время выяснилось, что строитель умер, и все финансовые обязательства перешли к его вдове. По суду Наталья Денисова должна будет возместить Аллегровой как 10 миллионов рублей, так и проценты за годы разбирательств.

Общий долг вдовы застройщика перед певицей составил порядка 14 миллионов рублей, сообщает «Московский комсомолец».