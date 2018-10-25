США усовершенствуют артиллерийский парк

Вашингтон, 25 октября. На проходившей 8, 9 и 10 октября выставке-конференции AUSA 2018 в США обнародовали планы американской армии по совершенствованию артиллерийского парка.

Соединенные Штаты планируют увеличить возможности вооруженных сил по дальности артиллерийского огня и по поражающему действию. Улучшения должны коснуться сразу трех уровней: оперативного, тактического и стратегического, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что мобильная артиллерия станет важным средством поддержки американских войск в том случае, если США столкнутся с противником с развитой противовоздушной обороной. В этом случае Вашингтон не сможет действовать с позиции воздушного превосходства.