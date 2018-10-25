Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

США усовершенствуют артиллерийский парк

32
0 Оставить комментарий

США усовершенствуют артиллерийский парк

Вашингтон, 25 октября. На проходившей 8, 9 и 10 октября выставке-конференции AUSA 2018 в США обнародовали планы американской армии по совершенствованию артиллерийского парка.

Соединенные Штаты планируют увеличить возможности вооруженных сил по дальности артиллерийского огня и по поражающему действию. Улучшения должны коснуться сразу трех уровней: оперативного, тактического и стратегического, сообщают «Известия».

Издание отмечает, что мобильная артиллерия станет важным средством поддержки американских войск в том случае, если США столкнутся с противником с развитой противовоздушной обороной. В этом случае Вашингтон не сможет действовать с позиции воздушного превосходства.

Автор: Виталий Малясев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое