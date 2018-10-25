Apple и Samsung оштрафовали на 15 млн евро за замедление смартфонов в Италии

Рим, 25 октября. Антимонопольная служба Италии за замедление работы смартфонов оштрафовала корпорации Apple и Samsung на 15 миллионов евро.

Как сообщает Reuters, ведомство уличило компании в том, что те при помощи обновления программного обеспечения замедляли работу устройств, таким образом стимулируя граждан на покупку более новых моделей смартфонов.

«Компании проводили нечестную коммерческую деятельность, выпустив ряд обновлений встроенного программного обеспечения для мобильных телефонов, что привело к серьезным нарушениям в работе устройств», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

В итоге, в ведомстве постановили, что корпорация Samsung должна выплатить штраф в размере 5 миллионов евро, а компания Apple — 10 миллионов евро.

Напомним, корпорация Apple на следующей неделе представит общественности новую версию планшета iPad Mini. Гаджет, который не обновлялся три года, получит новый процессор и экран эконом-сегмента.

