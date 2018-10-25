Посол РФ в США допустил возможность встречи Волкера и Суркова

Вашингтон, 25 октября. Возможность встречи спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова прорабатывается; решается вопрос о месте и времени, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Во время общения с журналистами Антонов подтвердил, что «возможность встречи между Сурковым и Волкером существует». По словам российского посла, Волкер и Сурков ведут переписку. В настоящий момент решается, когда и где состоится встреча.

Неделю назад Волкер анонсировал встречу с представителями Украины. По словам чиновника Госдепа, на встрече планируется обсудить вопрос продажи Киеву иностранных вооружений.