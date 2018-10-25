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Космический аппарат Минобороны РФ принят на управление ВКС

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Космический аппарат Минобороны РФ принят на управление ВКС

Москва, 25 октября. Космический аппарат российского министерства обороны, запущенный с космодрома Плесецк, принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил.

Об этом журналистам сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций отечественного оборонного ведомства, добавив, что аппарат в расчетное время выведен на целевую орбиту

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — уточнили в военном ведомстве.

Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом успешно стартовала с космодрома «Плесецк» в 03.15 по московскому времени. После принятия на управление аппарату присвоен порядковый номер «Космос – 2528».
 

Автор: Константин Терехов
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