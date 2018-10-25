Ученые нашли способ затормозить старение и омолодить организм

Берн, 25 октября. Группа исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) нашла способ продлить жизнь организма, увеличив содержание никотинамидадениндинуклеотида (НАД) в клетках. Об этом сообщает EurekAlert!

НАД необходим для работы многих ферментов, которые участвуют в поддержании жизнедеятельности клетки. С возрастом их содержание уменьшается. По мнению ученых, это связано с процессом старения.

Исследователям из Федеральной политехнической школы Лозанны удалось увеличить количество НАД в клетках мышей и свободноживущих нематод Caenorhabditis elegans с помощью ингибиторов фермента ACMSD. Ученые также отметили, что ингибиторы ACMSD положительно сказываются на работе органов у страдающих от неалкогольной жировой болезни печени и острой почечной недостаточности животных.