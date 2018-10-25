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Личного телохранителя Хусейна нашли мертвым в Турции

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Личного телохранителя Хусейна нашли мертвым в Турции

Анкара, 25 октября. Личного телохранителя бывшего президента Ирака Саддама Хусейна нашли мертвым в своем доме в Турции.

Как накануне сообщил иракский информационный портал Shafaq news, из-за чего скончался 68-летний Аднан Джири Шамаиль, пока неизвестно. Причины смерти будут установлены в ходе экспертизы.

По предварительным данным, телохранитель Хусейна умер в результате острой сердечной недостаточности. Смерть была зафиксирована в Шанлыурфе на юго-востоке страны, где Шамаиль проживал последние годы.

Добавим, что Аднан Джири Шамаиль покинул Ирак после казни бывшего президента в 2006 году.

Автор: Константин Терехов
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