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Путин предложил расширить возможности Генпрокуратуры по поиску вкладов чиновников за рубежом

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Путин предложил расширить возможности Генпрокуратуры по поиску вкладов чиновников за рубежом

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому Генпрокуратура получит возможность направлять Центробанку запросы для получения от зарубежных банков данных о вкладах россиян, которым запрещено иметь счета за рубежом. Документ доступен в базе данных нижней палаты российского парламента.

Хранить наличные деньги и иметь счета в зарубежных банках согласно действующему законодательству запрещено депутатам, сенаторам, госслужащим и чиновникам. Им также нельзя владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Ранее RT сообщила, что Владимир Путин озвучил сумму, которую Россия потратит на реализацию нацпроектов в течение шести лет. По словам президента, на эти нужды панируется выделить 28 триллионов рублей.

Автор: Виктор Мальцев
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