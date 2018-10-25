Путин предложил расширить возможности Генпрокуратуры по поиску вкладов чиновников за рубежом

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому Генпрокуратура получит возможность направлять Центробанку запросы для получения от зарубежных банков данных о вкладах россиян, которым запрещено иметь счета за рубежом. Документ доступен в базе данных нижней палаты российского парламента.

Хранить наличные деньги и иметь счета в зарубежных банках согласно действующему законодательству запрещено депутатам, сенаторам, госслужащим и чиновникам. Им также нельзя владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Ранее RT сообщила, что Владимир Путин озвучил сумму, которую Россия потратит на реализацию нацпроектов в течение шести лет. По словам президента, на эти нужды панируется выделить 28 триллионов рублей.