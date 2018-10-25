США обвиняют Россию в создании боевого космического лазера

Вашингтон, 25 октября. Власти Соединенных Штатов Америки обвиняют Российскую Федерацию в создании боевого космического лазера.

С заявлением на эту тему выступила помощник руководителя государственного департамента США по контролю над вооружениями, верификации и проверке соглашений Илим Поблет.

Газета Daily Mail со ссылкой на дипломата пишет, что Россия уже якобы доставила на околоземную орбиту боевые космические лазеры, которые способны уничтожить американские спутники.

«Для США эти события являются еще одним доказательством того, что российские военные действия не соответствуют их дипломатической риторике», — добавила заместитель государственного секретаря.

К слову, пару месяцев назад та же Поблет заявляла, что в США обеспокоены «странным» поведением российских спутников-инспекторов.