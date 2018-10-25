Донбасс: МЧС России направило 82-ю автоколонну с гуманитарной помощью в Донецк и Луганск

Москва, 25 октября. В Донбасс отправилась 82-я по счету автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Автоколонна доставит в Донбасс 700 тонн гуманитарных грузов, в том числе медикаменты, медицинское имущество, детские продуктовые наборы и предметы первой необходимости. На российско-украинской границе колонна разделится на две части. Одна из них после проверки на пункте пропуска отправится в Донецк, другая проследует в Луганск.

МЧС России оказывает Донбассу помощь с августа 2014 года. Колонны с гуманитарными грузами отправляются каждый месяц. В общей сложности за четыре года в Донбасс доставлено более 77 тыс. тонн гуманитарной помощи.