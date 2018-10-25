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Минтранс предложил удешевить проезд в общественном транспорте в дневные часы

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Минтранс предложил удешевить проезд в общественном транспорте в дневные часы

Москва, 25 октября. В федеральном министерстве транспорта предложил сделать проезд в общественном транспорте в дневные часы более дешевым.

Как считают эксперты, такая мера поможет разгрузить автобусы, троллейбусы, трамваи и метро в часы пик и заполнить общественный транспорт в середине дня, когда он, как правило, пустует.

«Снижение на это время цен помогло бы изменить ситуацию. Это позволит многим гражданам перенести поездки с часов пик на более свободные», — цитируют «Известия» председателя профсоюза работников общественного транспорта Юрия Дашкова.

Предложение ведомства будет рассмотрено в российском правительстве в комплексе мер по развитию городского транспорта. Если кабмин одобрит инициативу, ее воплощением в жизнь займутся региональные и муниципальные власти

Автор: Константин Терехов
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