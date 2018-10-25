Американский генерал не исключил войну США с Китаем через 15 лет

Вашингтон, 25 октября. Американский генерал-лейтенант Бен Ходжес предположил, что через 15 лет может начаться война между США и КНР.

С таким заявлением бывший командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов Америки в Европе выступил во время работы Форума по безопасности, который проходит в эти дни в Варшаве.

«Я считаю, что имеется высокая вероятность того, что через 15 лет — это не неизбежно — мы будем в состоянии войны с Китаем. У США нет возможностей делать все, что нужно, в Европе и на Тихом океане, чтобы справиться с китайской угрозой», — сказал генерал.

К слову, ранее опрос, который проводила газета Military Times, показал, что почти половина военных США ожидает вооруженный конфликт в 2019 году. Отмечается, что год назад так ответило всего 5% респондентов.

