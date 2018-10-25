Донбасс: жители поселка на окраине Донецка рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
Донецк, 25 октября. Жители поселка Трудовские на окраине Донецка рассказали, как им живется под обстрелами ВСУ.
Поселок Трудовские находится на окраине столицы Донецкой народной республики, в 500 метрах от ближайшего блокпоста и в паре километров от позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). До войны населенный пункт был известен шахтой. Сейчас предприятие законсервировано, а половина поселка из-за постоянных обстрелов превратилась в нежилую зону.
В Трудовских расположено бомбоубежище, в котором постоянно проживают 13 местных жителей. Одна из обителей укрепления, 66-летняя Людмила живет в бомбоубежище с 2015 года.
«Стекол нет, крыша покорежена, а так жить можно, конечно. Но я не могу. Нервы не выдерживают. Дом стоит в «серой» зоне, сразу за блокпостом. Прихожу туда два-три раза в неделю, присматриваю. Да и то, забежишь и дрожишь, как бы не убило», — цитирует Людмилу газета «Известия».