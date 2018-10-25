Ученые рассказали о смертельной опасности зимы
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Стокгольм, 25 октября. Шведские ученые по итогам многолетних исследований выяснили, чем смертельно опасна зима для человека.
Размышлениями на тему исследователи делятся в статье, которая была опубликована в журнале JAMA Cardiolgy. Оказалось, что в холоднее время года повышается риск сердечного приступа.
Дабы доказать свои теоретические выкладки, ученые изучили данные 274 тысяч подданных королевства, у которых на протяжении четверти века был диагностирован инфаркт миокарда.
В результате выяснилось, что при температурах ниже нуля сердечный приступ возникал на 10% чаще. Закономерность объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода.