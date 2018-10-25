Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Ученые рассказали о смертельной опасности зимы

52
0 Оставить комментарий

Ученые рассказали о смертельной опасности зимы

Стокгольм, 25 октября. Шведские ученые по итогам многолетних исследований выяснили, чем смертельно опасна зима для человека.

Размышлениями на тему исследователи делятся в статье, которая была опубликована в журнале JAMA Cardiolgy. Оказалось, что в холоднее время года повышается риск сердечного приступа.

Дабы доказать свои теоретические выкладки, ученые изучили данные 274 тысяч подданных королевства, у которых на протяжении четверти века был диагностирован инфаркт миокарда.

В результате выяснилось, что при температурах ниже нуля сердечный приступ возникал на 10% чаще.  Закономерность объясняется сужением сосудов при низкой температуре, из-за чего в сердце поступает меньше кислорода.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое