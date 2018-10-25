Пилоты рассказали, о чем никогда не говорят пассажирам

Москва, 25 октября. Пилоты различных авиакомпаний рассказали журналистам, что стараются избегать некоторых тем и говорят пассажирам правду о самолете и полете не всегда.

Среди «неудобных» тем пилоты назвали террористическую угрозу, последствия турбулентности и качество уборки на борту. Один из пилотов также отметил, что из-за обилия огней ему бывает «крайне трудно найти этот треклятый аэропорт». Пилот Рон Вагнер сообщил, что никогда не расскажет пассажирам, как на самом деле опасна турбулентность.

Его коллега из китайской авиакомпании Air China Верикс Лин заявил, что не станет сообщать пассажирам о террористе, если тот появится на борту самолета и начнет угрожать бомбой.

«Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая считала бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета», — цитирует Лина телеканал «360».

Также один из пилотов отметил, что никогда не называет пассажирам год сборки авиалайнера, чтобы не вызывать на борту излишней паники, особенно если тот «построен в 1968 году».