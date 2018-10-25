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ФБР ищет подозрительные посылки, адресованные Байдену и Уотерс

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ФБР ищет подозрительные посылки, адресованные Байдену и Уотерс

Вашингтон, 25 октября. ФБР ищет подозрительные свертки, которые, по их мнению, были отправлены бывшему вице-президенту США Джо Байдену и конгрессмену Мартин Уотерс. Об этом сообщило бюро в своем микроблоге в Twitter. 

По мнению представителей ФБР, сверток, предназначенный Байдену, изначально был отправлен на старый адрес политика в штате Делавэр. Предположительно, посылка была возвращена отправителю. Поначалу этот случай не вызвал у местных властей никаких подозрений, однако после массовой рассылки бомб видным американским политикам они решили разобраться в этом деле. 

Две других посылки предназначались члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс. 

Напомним, ранее стало известно о том, что экс-президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, а также телерадиокомпания CNN получили по почте бомбы. Предполагается, что все посылки отправил один и тот же человек. Расследование продолжается. 

Автор: Алексей Громов
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