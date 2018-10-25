Вашингтон, 25 октября. ФБР ищет подозрительные свертки, которые, по их мнению, были отправлены бывшему вице-президенту США Джо Байдену и конгрессмену Мартин Уотерс. Об этом сообщило бюро в своем микроблоге в Twitter.

По мнению представителей ФБР, сверток, предназначенный Байдену, изначально был отправлен на старый адрес политика в штате Делавэр. Предположительно, посылка была возвращена отправителю. Поначалу этот случай не вызвал у местных властей никаких подозрений, однако после массовой рассылки бомб видным американским политикам они решили разобраться в этом деле.

Две других посылки предназначались члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс.

Напомним, ранее стало известно о том, что экс-президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, а также телерадиокомпания CNN получили по почте бомбы. Предполагается, что все посылки отправил один и тот же человек. Расследование продолжается.