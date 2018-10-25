NASDAQ продемонстрировал максимальное падение с 2011 года

Нью-Йорк, 25 октября. Индекс Nasdaq Composite продемонстрировал максимальное с августа 2011 года падение.

Как сообщает Bloomberg, котировки нью-йоркской биржи, которая считается базовой площадкой для высокотехнологичных предприятий из Соединенных Штатов и других стран, просели накануне на 4,43%.

Индекс Nasdaq к концу торговой сессии упал до 7108,40 пункта, при этом при открытии он равнялся 7423,21 пунктам.

«У нас имеется ряд неопределенных факторов, что вызывает страх. В такой атмосфере люди начинают испытывать настоящий стресс», — прокомментировал происходящее эксперт компании First American Trust Джерри Бракман.

К слову, по итогам вчерашнего дня падения наблюдались и у других индексов: Dow Jones просел на 2,41% и снизился до 24583,42 пункта, а S&P 500 упал на 3,09% до 2656,10 пункта.