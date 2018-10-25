Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

NASDAQ продемонстрировал максимальное падение с 2011 года

48
0 Оставить комментарий

NASDAQ продемонстрировал максимальное падение с 2011 года

Нью-Йорк, 25 октября. Индекс Nasdaq Composite продемонстрировал максимальное с августа 2011 года падение.

Как сообщает Bloomberg, котировки нью-йоркской биржи, которая считается базовой площадкой для высокотехнологичных предприятий из Соединенных Штатов и других стран, просели накануне на 4,43%.

Индекс Nasdaq  к концу торговой сессии упал до 7108,40 пункта, при этом при открытии он равнялся 7423,21 пунктам.

«У нас имеется ряд неопределенных факторов, что вызывает страх. В такой атмосфере люди начинают испытывать настоящий стресс», — прокомментировал происходящее эксперт компании First American Trust Джерри Бракман.

К слову, по итогам вчерашнего дня падения наблюдались и у других индексов: Dow Jones просел на 2,41% и снизился до 24583,42 пункта, а S&P 500 упал на 3,09% до 2656,10 пункта.

Автор: Константин Терехов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое