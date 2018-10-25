Microsoft, Facebook и Google попросили от Британии гарантий на случай «жесткого» Brexit

Лондон, 25 октября. Представители корпораций Microsoft, Facebook и Google встретились с британскими министрами, чтобы получить гарантии на тот случай, если Евросоюз и Великобритания не смогут достигнуть договоренностей по Brexit. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета Telegraph.

Встреча состоялась в Лондоне в среду утром​​​. На ней присутствовали британский министр культуры Джереми Райт, глава департамента по международной торговле Рона Фэрхэд и министр Великобритании по цифровым технологиям Маргот Джеймс.

Представители британских отделений Microsoft, Facebook и Google выразили обеспокоенность потенциальным влиянием выхода Великобритании из Евросоюза на инвестиции и научно-образовательную сферу страны, правила обмена данными и процесс выдачи виз персоналу. Представители компаний также попросили гарантии, что после Brexit им позволят нанимать сотрудников из ЕС.

Корпорацию Google также интересовали законы о передаче данных, а Microsoft вопрос о возможных импортных тарифах.

«Жестким» Brexit называют выход Великобритании из ЕС без достижения соответствующих договоренностей. В этом случае законодательство Евросоюза в торговой и таможенной сферах перестанет применяться по отношению к стране сразу после 29 марта 2019 года.