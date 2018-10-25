Полиция проверяет рейс American Airlines в аэропорту Майами

Майами, 25 октября. Полиция проверяет рейс 257, следующий в Мехико, из-за сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщается в микроблоге правоохранителей в Twitter.

Самолет рейса American Airlines 257, который должен был следовать из Майами в Мехико, обследуют из-за "проблемы с безопасностью". Все пассажиры эвакуированы с борта воздушного судна.

.@MiamiDadePD is investigating a security concern related to @AmericanAir flight #257 that was bound for Mexico City. The passengers on that flight have been evacuated from the aircraft. — Miami Int'l Airport (@iflymia) October 25, 2018

Других деталей происшествия не приводится.

Несколько дней назад порядка 30 рейсов было задержано в аэропортах Москвы.