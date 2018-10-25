Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Полиция проверяет рейс American Airlines в аэропорту Майами

40
0 Оставить комментарий

 

Полиция проверяет рейс American Airlines в аэропорту Майами

Майами, 25 октября. Полиция проверяет рейс 257, следующий в Мехико, из-за сообщения об угрозе безопасности. Об этом сообщается в микроблоге правоохранителей в Twitter. 

Самолет рейса American Airlines 257, который должен был следовать из Майами в Мехико, обследуют из-за "проблемы с безопасностью". Все пассажиры эвакуированы с борта воздушного судна. 

Других деталей происшествия не приводится.

Несколько дней назад порядка 30 рейсов было задержано в аэропортах Москвы. 

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое