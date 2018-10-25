Телефон Трампа прослушивают разведки Китая и России — СМИ

Вашингтон, 25 октября. Американские специальные службы знают, что телефон президента США Дональда Трампа якобы прослушивают разведки Китая и России.

При этом, как пишет газета The New York Times, специалисты спецслужб не могут убедить хозяина Белого дома отказаться от пользования iPhone, который, собственно, по версии издания и подвергается «прослушке».

Разведчики из КНР, якобы прослушивая разговоры Трампа с друзьями, пытаются понять, к чьему мнению президент США больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять.

Что касается «козней» российских разведывательных служб, то они, вроде как, не столь изощренные. Причина, по версии The New York Times, кроется в том, что Трамп в целом симпатизирует руководству России.