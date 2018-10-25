Можем дойти до абсурда: экс-министр призвал Киев не заигрывать с антисемитизмом

Киев, 25 октября. Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что из-за проявлений фашизма стране могут грозить страшные проблемы.

Бывший министр посетовал, что украинские правоохранительные органы смотрят на связанные с разжиганием межнациональной розни преступления сквозь пальцы. По его мнению, это может привести к серьезным проблемам.

«Если не пресечь это в начале, мы, кроме экономических проблем, получим страшные проблемы, которые не имеют объяснений, порождаются межнациональной рознью, религиозной рознью и поиском виноватых», — заявил Червоненко в эфире телеканала NewsOne.

Экс-министр подчеркнул, что в стране нельзя использовать лозунг «Украина для украинцев» и напомнил, что все разговоры о титульной нации в истории заканчивались концлагерями. Он также призвал Киев не заигрывать с антисемитизмом.

«Мы можем дойти до абсурда. Власть использует это, так как нет экономических достижений, и евреи всегда были самым удобным способом», — отметил бывший министр.

Евгений Червоненко известен критическими заявлениями в адрес действующей на Украине власти. Ранее RT сообщила, что экс-министр назвал Верховную раду «самым позорным» парламентом.