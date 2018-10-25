Евросоюз может усилить санкции против России из-за ситуации в Азовском море

Брюссель, 25 октября. Европарламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море, в него парламентарии включили призыв в случае обострения ситуации в регионе ужесточить санкций против России.

«ЕП подчеркивает, что Керченский мост был построен незаконно, и приветствует решение Совета о введении ограничительных мер в отношении шести компаний, причастных к его строительству; настоятельно призывает высокого представителя по внешней политике вместе со странами-членами ЕС в Совете дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится», — гласит проект резолюции.

Также документ предлагает органам исполнительной власти в Евросоюзе создать пост «спецпосланника по Крыму и Донбассу», обязанности которого будут охватывать Азовское море.

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв к Совету Евросоюза потребовать от России прекратить «интенсивные и дискриминационные инспекции судов» и выражается обеспокоенность в связи с участием в строительстве Крымского моста европейских компаний. В связи с этим парламентарии призывают Еврокомиссию проверить применение действующих ограничительных мер.

Напомним, ситуация в Азовском море обострилась в начале года, когда Украина задержала российский траулер «Норд». В августе в порту Херсона украинские власти задержали танкер «Механик Погодин». Россия сочла действия Киева «морским терроризмом».