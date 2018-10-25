Банки аннулируют кредиты погибших в колледже Керчи

Симферополь, 25 октября. Крупнейшие кредитные учреждения Керчи готовы аннулировать кредиты погибших в политехническом колледже.

Информацию об этом сообщили в банках «Россия» и РНКБ. Однако для решения этого вопроса родственникам жертв керченского стрелка необходимо обратиться в финансовые организации.

Кроме того, «Россия» также готова не требовать возмещения долгов пострадавших при нападении, сообщают «Известия».

«Банк приносит искренние соболезнования всем участникам трагических событий. После проведения всех необходимых внутренних процедур задолженность пострадавших перед банком будет списана», — заявили в кредитном учреждении.

К слову, прощать долги заемщикам при чрезвычайных ситуациях — обычная банковская практика. Например, в 2017 году Сбербанк и ВТБ аннулировали долги родственникам жертв при взрыве в метро Петербурга.