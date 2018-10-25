Автобус насмерть сбил жительницу Красноярска на пешеходном переходе

Красноярск, 25 октября. Автобус насмерть сбил молодую женщину на перекрестке пр. Мира и ул. Перенсона.

ДТП произошло накануне вечером, около 21.20. Как сообщили местным СМИ очевидцы, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Одна из пассажирок автобуса заявила, что даже она видела женщину и не понимает, как ее мог не заметить водитель.

От полученных травм женщина скончалась. По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что серьезное ДТП произошло на Лесной улице в Москве: столкнулись два автомобиля, два человека пострадали.