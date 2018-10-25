Apple готовит презентацию нового iPad Mini

Вашингтон, 25 октября. Корпорация Apple на следующей неделе представит общественности новую версию планшета iPad Mini.

Об этом сообщил известный аналитик Минг-Чи Ку (Ming-Chi Kuo), рассказав, что гаджет, который не обновлялся вот уже три года, получит новый процессор и экран эконом-сегмента.

Несмотря на то, что презентован новый iPad Mini будет на днях, планшет поступит в продажу только через несколько месяцев – серийный выпуск нового устройства начнется в конце этого года – начале следующего.

К слову, тогда же появится в продаже беспроводная зарядная станция Apple AirPower, представленная больше года назад. В эти же сроки могут обновиться беспроводные наушники AirPods.