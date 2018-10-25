Экс-министр ЖКХ усомнился в способности украинцев выжить с новыми ценами на газ

Киев, 25 октября. Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко раскритиковал решение правительства страны повысить цены на газ для населения на 23,5%.

«Я обращаюсь к людям. Если вы до сих пор не осознали масштабы обмана, цинизма и полного отсутствия логики в действиях нынешней власти, то тогда уже ни к кому не обращайтесь», — заявил Кучеренко в эфире телеканала NewsOne .

Экс-министр выразил мнение, что граждане Украины могут лишиться тепла в домах в любой момент, так как компания «Нафтогаз» в случае образования задолженности имеет право отключать поставку газа для Теплокомунэнерго.

В том же эфире, Алексей Кучеренко напомнил, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман два года назад обещал, что повышения цены на газ не будет. Он также поинтересовался, является ли рост цены на топливо частью комплексной реформы или это требование МВФ и личное поражение главы правительства.