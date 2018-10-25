Теракт предотвращен в Хабаровском крае

Хабаровск, 25 октября. Сотрудники ФСБ задержали жителя Николаевска-на-Амуре, планировавшего устроить теракт на одном из соцобъектов города.

Сотрудники ФСБ в Хабаровском крае предотвратили террористический акт на одном из социальных объектов. Злоумышленником оказался житель города Николаевск-на-Амуре. К настоящему моменту данное лицо задержано.

«Лицо, выражающее намерения совершения преступления террористического характера, арестовано», — подтвердил представитель регионального ведомства в беседе с корреспондентом ТАСС.

По факту подготовки теракта следователями ФСБ возбуждено уголовное дело, начаты следственные действия. От дополнительных комментариев в ведомстве отказались.

Отметим, что накануне секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил о росте террористической активности в Сибири.