Американские пилоты промахнулись на 11 км, сбрасывая военный «Хаммер»

Нью-Йорк, 25 октября. Американский военно-транспортный самолет С-17 сбросил военный «Хаммер» более чем в 11 километрах от назначенного места.

Инцидент произошел во время плановой тренировки, уточнил для телеканала CNN подполковник ВВС США Майк Бернс. Военно-транспортный самолет поднялся в воздух с авиабазы Чарльстон в Южной Каролине и направился в сторону базы Форт-Брэгг в соседней Северной Каролине. Около 13.00 по местному времени (20.00 мск) был сброшен «Хаммер» — это произошло преждевременно.

Как уточнили американские военные, при ЧП никто не пострадал — «Хаммер» всего лишь сломал несколько деревьев; при этом сам отделался незначительными повреждениями. Тем не менее по факту инцидента уже начато расследование.